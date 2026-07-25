İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndaki paralel güzergah nedeniyle tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırılar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde yaptığı sert açıklamalar bölgede yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

AZADİ MEYDANINDA SERGİLENDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Tahran'da yönetim yanlısı gösteriler yeniden düzenlenmeye başlandı. Gösterilere katılanları motive etmek amacıyla başkentin önemli noktalarında askeri teçhizatlar sergilenirken, Azadi Meydanı bu etkinliklerin merkezlerinden biri oldu.

ZÜLFİKAR VE ZÜLKADİR BALİSTİK FÜZELERİ

Meydana konuşlandırılan Zülfikar ve Zülkadir balistik füzeleri ile metalden üretilen mini denizaltı maketi vatandaşların ilgisini çekti. Etkinlik alanına gelenler hem düzenlenen programları takip etti hem de sergilenen askeri ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu.