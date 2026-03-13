ABD ile İran arasında devam eden ve tüm bölgeye yayılan savaş futbolu etkilemeye devam ediyor.

ABD, Meksika ve Kanada işbirliği ile düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na İran'ın katılım durumu merak ediliyordu. İran Spor Bakanı Ahmad Donjamali, mevcut güvenlik durumu ve ABD ile olan gerginliklerin ülkenin turnuvaya katılmasını imkansız hale getirdiğini söylemiş ve “Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdükten sonra Dünya Kupası’na katılma niyetimiz yok” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacaktır, ancak kendi can ve güvenlikleri açısından orada (ABD'de) bulunmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

İRAN MİLLİ TAKIMI ABD'Yİ SUÇLADI

İran Milli Takımı, ABD'yi suçlayarak kimsenin kendilerini kupadan atamayacağını ifade etti. Sosyal medyada FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da etiketleyerek yapılan açıklamada “Dünya Kupası tarihi ve uluslararası bir etkinliktir. Bu kupanın yöneticisi FIFA’dır, bir ülke veya bir birey değil. İran Milli Takımı, ülkenin cesur evlatlarının kazandığı galibiyetlerle birlikte turnuvaya ilk katılım hakkı kazanan takımlardan biridir. Kimse İran’ı Dünya Kupası’ndan atamaz! Kupadan atılması gereken tek ülke “ev sahibi” sıfatını taşıyan ancak güvenlik önlemlerini almaktan aciz olan ülkedir.” ifadelerine yer verildi.