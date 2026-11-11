Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre Rızai, ABD'den İran'ın talepleri konusunda net ve doğrudan bir yanıt beklediklerini ancak Washington'ın şu ana kadar bu beklentiyi karşılamadığını söyledi. Rızai, ABD'nin sunduğu yanıtların açık olmaktan uzak olduğunu ve aldatıcı nitelik taşıdığını savundu.

‘GEMİ TRAFİĞİNE AÇILMAYACAK’

Washington'ın müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarını da değerlendiren Rızai, bu söylemlerin ekonomik baskıyı hafifletmek ve uluslararası petrol fiyatlarını aşağı çekmek amacı taşıdığını ileri sürdü. İran'ın talepleri karşılanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılmayacağını yineledi.

ABD ile herhangi bir temasın devam etmediğinin altını çizen Rızai, "Şu anda Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle vurguluyorum" dedi.

İRAN'IN ABD'YE İLETTİĞİ 7 ŞART

Tahran yönetiminin Washington'a ilettiği şartlar arasında deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı üzerinden ticari gemilerle petrol tankerlerinin güvenli geçişinin güvence altına alınması bulunuyor.

İran'ın diğer talepleri ise tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatına yönelik muafiyet sağlanması ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması olarak sıralanıyor. Ayrıca nükleer maddelerin ülke sınırları içerisinde tutulması ve savaşın sona erdirilmesi de Tahran'ın 7 maddelik talep listesinde yer alıyor.