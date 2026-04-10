İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi tarafından dile getirilen öneriye göre, İran parlamentosunda değerlendirilen bir taslak kapsamında Boğaz'dan geçiş yapan gemilerden alınacak ücretlerin riyal cinsinden tahsil edilmesi öngörülüyor. Açıklama, İran’ın Mumbai Başkonsolosluğu’nun sosyal medya paylaşımında yer aldı. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, son dönemde İsrail-ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle dünya gündeminin merkezinde yer alıyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.