İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların şiddeti artmaya devam ederken, İsrail'in akşam saatlerinde İran'ın 6 kentine başlattığı hava saldırılarına yanıt verileceği açıklandı.



İran Devlet Televizyonu, birkaç saat içinde İsrail topraklarına oldukça yıkıcı ve ağır bir saldırı başlatılacağını açıklarken, İran Donanması'ndan dikkat çeken bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı.



İRAN DONANMASI: İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİNE MÜDAHALE EDİLDİ



İran Donanması tarafından yapılan açıklamada "İnsansız hava araçlarımız, İngiliz muhribinin Körfez sularına doğru ilerlemesini engelledi ve rotasını değiştirmeye zorladı" ifadelerine yer verildi.





İNGİLTERE'DEN AKDENİZ'E ASKERİ ÇIKARMA

Söz konusu gelişmelerin ardından İngiliz yayın organı Sky News, İngiltere'nin Kıbrıs'ta bulunan askeri üssüne ilave askeri unsurlar sevk etme kararı aldığını belirtirken, ağırlıklı olarak Eurofighter taşıyan bir savaş gemisinin de Akdeniz'e gönderileceğini duyurdu.