İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve MI6’nın söz konusu listeye alınmasının, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından kabul edilen karara dayandığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere’nin son bir yıldaki İran karşıtı politikaları ve eylemleri kınanırken, bu adımların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu. Tahran yönetimi, özellikle ulusal egemenliğe saygı gösterilmemesi ve diğer devletlere karşı yasa dışı tedbirler uygulanmasını eleştirdi.

İngiltere’ye yöneltilen suçlamalar sıralandı

İran Dışişleri Bakanlığı, kararın gerekçeleri arasında İngiltere topraklarındaki askeri üs ve tesislerin İran’a karşı yürütülen savaşta kullanılmasına izin verilmesini ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun “ulusal güvenliğe tehdit” olarak tanımlanmasını gösterdi.

“Sonuçların sorumluluğu İngiltere’ye ait olacak”

Söz konusu tedbirlerin uluslararası hukuk ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını bildiren İran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını yineledi.

Açıklamada, alınan kararın doğuracağı sonuçlardan tamamen İngiliz hükümetinin sorumlu tutulacağı vurgulandı.