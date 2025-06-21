İran, İsrail saldırılarına misilleme olarak Tel Aviv'e füze saldırısı düzenledi. İran tarafından ateşlenen füzeler, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi.
İran'dan ateşlenen füzeler, işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında da görüntülendi. Kentte alarmların devreye girdiği kaydedildi.
İran'dan İsrail'e dün gündüz saatlerinde de saldırı dalgası başlatmış, fırlatılan 15 füzeden 5'i İsrail'in çeşitli şehirlerine isabet etmişti.
- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.
İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.