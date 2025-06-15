Ortadoğu'da İsrail ile İran arasındaki gerilim üçüncü gününde de devam ediyor.
Altınözü başta olmak üzere, Yayladağı, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü.
Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendirildi.
Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.