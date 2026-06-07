İsrail ordusu, İran’dan ülke topraklarına yönelik füze fırlatıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

SİRENLER ÇALDI

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının ardından alarm durumuna geçildiği belirtilirken, olası tehditlere karşı hava savunma unsurlarının aktif hale getirildiği ifade edildi. İsrail'in kuzeyindeki geniş bir bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise İran tarafından fırlatılan iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “İsrail, Lübnan'a saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak” ifadelerine yer verildi.