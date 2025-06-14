Orta Doğu’da tansiyon bir kez daha tırmandı. İsrail'in İran’ın çeşitli şehirlerine düzenlediği saldırılara karşılık olarak, İran ordusu misilleme başlattı ve İsrail topraklarına yüzlerce balistik füze fırlattı. İran kaynaklarının aktardığına göre, bu saldırılardan biri doğrudan İsrail Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı.

İran’dan Kritik Yanıt: İsrail’e Yüzlerce Füze Gönderildi

İran ordusu, İsrail’in son saldırılarına kayıtsız kalmadı. Misilleme kapsamında gerçekleştirilen saldırıda, Tel Aviv semalarında peş peşe patlayan füzeler gökyüzünü aydınlatırken, başkentin çeşitli noktalarından yükselen dumanlar endişe yarattı.

İran tarafından fırlatılan balistik füzelerin yedi ayrı hedefe isabet ettiği belirtiliyor. Bu hedefler arasında, İsrail’in en kritik güvenlik noktalarından biri olan Savunma Bakanlığı binasının da yer aldığı açıklandı. İran medyası, bakanlık binasına yönelik gerçekleştirilen saldırı anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Saldırı Anına Ait Görüntüler Yayınlandı

İran basınında yer alan görüntülerde, hedefin hassasiyetle vurulduğu ve büyük bir hasarın oluştuğu gözlemleniyor. Görüntüler, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, bölgedeki tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine işaret ediyor.

İran ile İsrail arasında süregelen gerilim, bu son saldırı dalgasıyla birlikte yeni bir boyut kazanırken, dünya kamuoyu gelişmeleri endişeyle takip ediyor.