İsrail ordusu, İran’dan İsrail’e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu.
Edinilen bilgiye göre İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir saldırı başladığı ve füzelerin ateşlenmesiyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları ise İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulundu.
YÜZLERCE YARALI VAR
İsrail Sağlık Bakanlığı, bu sabah İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında 271 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 271 kişiden 71'inin İran'ın Soroka Hastanesi'ne yaptığı saldırılarda yaralandığı belirtildi.