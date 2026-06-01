İran'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, saldırıların devam etmesi durumunda İsrail ve bölgedeki ABD unsurlarının ciddi sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, Lübnan'a yönelik saldırıların tamamen sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa Siyonist rejim ile bölgedeki ABD güçlerini karanlık günler bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında İran'ın olası gelişmelere karşı hazır olduğunu vurgulayan Azizi, sözlerinin bir tehditten ibaret olmadığını ve karşı tarafın da bunun farkında olduğunu savundu.

İran yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları talimatı vermesinin ardından diplomatik temaslarda da yeni bir adım attı. Tahran, arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini askıya aldığını duyurdu.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi da İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alması halinde İsrail'in kuzeyine yönelik karşılık verileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Bölgede tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail ve Hizbullah ile temas halinde olduklarını belirterek tarafların karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

Son gelişmeler, İsrail-Lübnan hattındaki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri yeniden artırırken, bölgedeki diplomatik ve askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.