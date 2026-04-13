İran ordusu, Körfez limanlarına misilleme yapacağı uyarısında bulunarak, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alması durumunda karşılık vereceği tehdidinde bulundu.

Khatam al-Anbiya Merkez Komutanlığı sözcüsü, “İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Körfez ve Umman Denizi kıyısındaki liman şehirlerinin güvenliğinin ya hepimiz için ya da hiç kimse için garanti altına alınması gerektiğini açıkça belirtmektedir” dedi.

“Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi, düşmana bağlı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilemez ve verilmeyecektir. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin kurallarına uyan diğer gemilerin boğazdan geçişine izin verilecektir" dedi.

Bu politikanın savaşın sona ermesinden sonra da devam edeceğini ekledi.

İRAN'IN TEPKİSİ NE OLACAK?

ABD Başkanı, donanmasının Hürmüz Boğazı'ından İran gemilerinin ve İran'a Boğazı kullanmak için para ödeyen gemilerin geçişine izin vermeyeceğini duyurdu.

Bu açıklamalardan hemen önce CENTCOM, ABD gemilerinin İran'ın bıraktığı mayınları temizlemek üzere Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'ne girdiğini duyurdu.

İran Devrim muhafızları bu açıklamayı net bir dille reddetti ve gemilerin tehdit edildikten sonra geçiş yapmadığını öne sürdü.

ABD ablukasına karşı İran'ın net karşılığı henüz bilinmiyor. Trump, abluka ile İran'ı ekonomik olarak zayıflatarak anlaşmaya itmek istiyor.