Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Mekke Anlaşması imzaladı.

Dünya basınında caydırıcılığı artırdığı belirtilen üçlü savunma anlaşmasına ilk tepki İran'dan geldi.

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, üç ülkenin vardığı anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'POLİTİKALARINIZI DEĞİŞTİRİN'

Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudiler, Türkiye ve Pakistan ile kağıt üzerinde yapılan bir anlaşmanın, tıpkı onlarca yıldır Amerikalılara olan tek taraflı bağımlılığın başaramadığı gibi, kendilerine güvenlik getirmeyeceğini anlamalıdır. Güvenlik için başkalarına yalvarmak zorunda kalmamak için politikalarınızı değiştirin."

'MÜSLÜMAN NATO'SUNUN BAŞLANGICI'

Üç ülke, bölgedeki güvenlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan tarihi paktı Cuma günü imzalandı.

'Mekke anlaşması' ismiyle 3 ülkeyi bir araya toplayan savunma anlaşması, uzmanlar tarafından "Müslüman NATO'sunun başlangıcı" olarak tanımlanıyor.

Anlaşma bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda tüm ülkelerin savaşı girmesini öngörüyor. Anlaşmanın imzalanmasıyla, Orta Doğu'da yeni bir güç bloku kuruldu.