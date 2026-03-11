İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki ortak saldırısında yaralandığı ortaya çıktı.

İran'ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, Lefkoşa’daki büyükelçilik yerleşkesinde yapılan bir röportajda, 56 yaşındaki Hamaney’in nasıl yaralandığına dair ayrıntılar verdi.

Mücteba Hamaney'in konutunu yerle bir eden saldırıdan sağ kurtulmasının büyük şans olduğunu ifade etti.

'KONUŞACAK DURUMDA DEĞİL'

The Guardian'a konuşan Salarian, “Oradaydı ve o bombardımanda yaralandı, ancak bunun yabancı haberlerde yer aldığını görmedim. Bacaklarından, elinden ve kolundan yaralandığını duydum… Sanırım yaralı olduğu için hastanede” diye konuştu.

Oğul Hamaney'in babasının yerine geçtikten sonra kamuoyu önüne çıkmadığını veya herhangi bir açıklama yapmadığını da anımsatan Salarian, “Bir konuşma yapacak durumda olduğunu sanmıyorum” dedi.