İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, 26 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğal gaz tankerlerine ABD savaş gemilerinin eşlik ettiği hatırlatıldı.

‘ASKERİ PERSONEL VE SAVAŞ EKİPMANI TAŞINDI’

Açıklamada, bu süreçte bazı ticari gemilerin askeri personel ile savaş ekipmanı taşımak amacıyla kullanıldığı öne sürülürken, İran tarafından tespit edilmemeleri için radar sistemlerinin kapatıldığı iddia edildi.

ABD'NİN SALDIRI GEREKÇESİNE TEPKİ

İran yönetimi, ABD'nin 7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere İran tarafından saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaları gerekçe göstererek İran'a yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiğini savundu.

BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Açıklamada, İran'ın Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerle karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde ilişkilerini sürdürmek istediği vurgulandı.

İran, topraklarında ABD askeri üsleri bulunan bölge ülkelerine de çağrıda bulunarak, İran'a yönelik olası saldırılarda üslerinin kullanılmasına izin vermemelerini istedi.

‘ABD ÜSLERİ HEDEF ALINIR’

Bakanlık açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarda kullanılacak askeri üslerin hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, olası misillemelerin ilgili ülkelere değil, ABD'ye ait askeri üsleri hedef alacağı vurgulandı.