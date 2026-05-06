İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Çinli mevkidaşı Wang Yi Çarşamba günü Pekin’de bir araya geldi.

Bu kritik görüşme Şubat ayında patlak veren savaştan bu yana İran'dan Çin’e yapılan ilk üst düzey ziyaret oldu.

Görüşme ise ABD'nin gölgesi altında geçti. Trump yönetimi Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere açılması için Pekin'in Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor.

Gelecek hafta gerçekleşecek olan Trump ve Şi Jinping zirvesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çin'in tavrını netleştirmesi gerektiği çağrısını yaptı.

Rubio açıklamasında "Umarım Çinliler Arakçi'ya söylenmesi gerekenleri söylerler ve Boğaz'da yaptıklarının kendilerini küresel ölçekte yalnızlaştırdığını açıkça belirtirler. İran'ın Boğaz'ı kapatmayı durdurması Çin'in de çıkarınadır. Bu durum Çin'e de zarar veriyor" diyerek Pekin'e çağrıda bulundu.

ÇİN'İN KARARI NE OLACAK?

Hürmüz Boğazı'nın iki aydır kapalı kalması küresel enerji fiyatlarını yükselterek Çin ekonomisini baskı altına alıyor.

Pekin yönetimi Nisan ayındaki ateşkes sürecinde perde arkasında önemli bir rol oynasa da ABD yaptırımlarına karşı sert tutumunu koruyor.

ABD Hazine Bakanlığı İran petrolü alan Çinli şirketleri hedef alınca Pekin kendi firmalarına bu yaptırımlara uymama talimatı verdi.

Başkan Trump ise İran ile bir anlaşma zemini oluştuğunu belirterek gemilere yönelik koruma operasyonuna ara verdiğini duyurdu.

Çin liderliği şu aşamada hem Washington ile ilişkileri rayında tutmaya çalışıyor hem de bölgedeki savaşın kendisine daha fazla zarar vermesini engellemek için diplomatik kanalları zorluyor.