Çin devletine ait ve dünyanın en büyük rafine şirketi olan Sinopec Corp, İran savaşı nedeniyle Orta Doğu'dan gelen petrol arzının azalması üzerine Uzak Doğu Rus petrolü alımlarını belirgin şekilde artırdı.

Ticaret kaynakları ve gemi takip verilerine göre şirket, Çin'in iç piyasayı koruma amacıyla dış satımı sınırlamasına rağmen, Brezilya ve Batı Afrika gibi alternatif kaynaklara kıyasla daha uygun fiyatlı olan Rus petrolü sayesinde işleme hacmini ve yakıt ihracat marjlarını korumayı başardı.

Anonim kaynaklardan edinilen bilgilere göre Sinopec, temmuz ve eylül ayları arasındaki teslimatlar için günlük 241 bin ila 320 bin varil aralığına denk gelen toplam 30 ila 40 kargo Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu (ESPO) harmanı petrol satın aldı.

Bu miktar, şirketin günlük 5,2 milyon varillik toplam işleme kapasitesinin yüzde 5 ila 6'sına karşılık geliyor.

ÇİN'İN YENİ PETROL DURAĞI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir Sinopec temsilcisi, yorum yapmayı reddetti. Gemi takip platformu Vortexa Analytics'in kıdemli Çin analisti Emma Li, Çin'in ham petrol ithalatını İran savaşının başlangıcından bu yana düşürdüğünü ve haziran alımlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 gerilediğini ifade etti.

Yakıt ihracatı kısıtlamalarının temmuz ve ağustos aylarında esnetildiğini belirten Li, talebin nakliye maliyeti düşük ve teslimat güvenilirliği yüksek olan Uzak Doğu Rus kargolarına kaydığını vurguladı.

Sinopec'in temmuz ayında Shandong eyaletindeki Rizhao limanına teslim edilen yaklaşık 7,4 milyon varil ESPO tedarik ettiği, ağustos ve eylül ayları için ise en az 10'ar kargo bağladığı bildirildi.

Aframax tipi gemilerle taşınan bu kargoların her biri yaklaşık 740 bin varil taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

SAVAŞLAR PETROL TİCARETİNİ YIPRATTI

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Çin ve Hindistan en büyük Rus petrolü alıcıları arasında yer alırken; Sinopec, ABD'nin Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımlarının ardından ekim ayında alımları geçici olarak durdurmuştu.

Şirket, ABD'nin geçici muafiyet tanıdığı mart ve nisan aylarında alımlara yeniden başlarken, İran savaşının tedarik baskısı yaratmasıyla miktarları artırdı.

Son alımlarda yaptırım uygulanan kurumların doğrudan taraf olmadığı ve işlemlerin aracılar üzerinden Çin yuanı ile yürütüldüğü kaydedildi.

İran savaşı öncesinde ham petrol ihtiyacının yaklaşık yarısını Orta Doğu'dan karşılayan ve Suudi Arabistan'ın en büyük müşterileri arasında yer alan Sinopec, bu ülkeden yaptığı alımlarda keskin bir kısıntıya gitti.

Şirket haziran ve temmuz aylarında Suudi Arabistan'dan petrol almazken, ağustos ayında yalnızca 2 milyon varil tedarik etti. Bu rakam, mart ve nisan aylarındaki 20'şer milyon varillik alımların ve savaş öncesi aylık ortalama 11 milyon varillik hacmin çok altında kaldı.

Eylül yüklemeli ESPO petrolü Brent petrole kıyasla varil başına 1 ila 2 dolar indirimle işlem görürken, bu fiyat Umman ve Brezilya'nın Tupi türü petrollerine göre yaklaşık 10 dolar daha ucuz bir seviyeye işaret ediyor.