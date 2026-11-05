İran devlet televizyonuna konuşan İran Yüksek Siber Uzay Konseyi Üyesi İzzetullah Zergami, Putin ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai arasında 2 Kasım'da gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

‘YÜZ YÜZE MÜZAKEREYİ TERCİ ETMEKTE’

Zergami'nin aktardığına göre ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin ile yaptığı görüşmede Washington'un İran ile doğrudan temas kurmak istediğini dile getirdi. Witkoff'un, ABD'nin artık arabulucular üzerinden ilerlemek istemediğini ve Tahran ile yüz yüze müzakere etmeyi tercih ettiğini belirterek Rusya'dan bu konuda arabuluculuk yapmasını istediğini ifade edildi.

‘İRAN SÖZ KONUSU TEKLİFİ KABUL ETMEDİ’

Bu talebin ardından Putin'in iki temsilcisini İran'a göndererek Muhsin Rızai ile görüştürdüğü ve Tahran yönetiminden ABD ile doğrudan müzakerelere olumlu yaklaşmasını istediği öne sürüldü. Ancak Zergami, İran'ın söz konusu teklifi kabul etmediğini söyledi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, bugün Moskova'da Putin ile bir araya geldi. Tahran yönetimi, hem 2 Kasım'daki telefon görüşmesinin içeriği hem de Rızai'nin Moskova'daki temaslarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.