28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş, 12. gününde hız kesmeden devam ediyor.

İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik misilleme saldırıları beklenenin üzerinde bir etki yaratırken, hayatını kaybeden ABD'li askerler Trump'a karşı yeni bir tepki dalgasının başlamasına neden oldu.

ABD'de yapılan üç büyük anket, Amerikan halkının İran konusundaki yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre halkın genel eğilimi şu şekilde:

NPR/PBS/Marist: Katılımcıların %56’sı askeri harekata karşı olduğunu belirtirken, destekleyenlerin oranı %44’te kaldı.

CNN: Bu ankette tepki daha da büyüdü; halkın %59’u operasyonları onaylamadığını söyledi.

Reuters/Ipsos: Savaşa açıkça destek verenlerin oranı sadece %27. Halkın %43’ü operasyona karşı çıkarken, %30’luk bir kesim ise henüz kararını vermiş değil.



KONGRENİN BYPASS EDİLMESİNE TEPKİ

Anketlerin dikkat çeken bir diğer ortak sonucu ise yetki tartışması oldu. Amerikalıların yaklaşık %70’i, İran’a yönelik herhangi bir askeri müdahale kararı alınmadan önce mutlaka Kongre’nin onayının alınması gerektiğini savunuyor. Bu gergin süreçte Trump’ın başkanlık görevine verilen genel halk desteğinin de %39 seviyelerine kadar gerilediği görülüyor.

TRUMP NE SÖYLEDİYSE TERSİNİ YAPTI

Trump’ın seçim kampanyası döneminde sıkça dile getirdiği "sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü, bugün yaşanan gerilimle çelişiyor. Uzmanlar, normalde dış tehdit anlarında Amerikan toplumunda görülen "bayrak etrafında birleşme" refleksinin bu kez oluşmadığına dikkat çekiyor. Halk, çatışmaların bataklığa dönüşmesinden ve yeni kayıplar verilmesinden derin endişe duyuyor.

ÖLEN ABD'Lİ ASKER SAYISI ARTABİLİR

Siyasi tartışmalar sürerken, sahadan gelen haberler de kaygıları artırıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), operasyonların başlangıcından bu yana yaşanan kayıpları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre:

7 Amerikan askeri hayatını kaybetti.140 asker ise yaralandı (bunların 8’inin durumu ağır).