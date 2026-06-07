İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatarak, bu süreçte ABD'ye destek veren bölge ülkelerinin ortaya çıkan zararları karşılaması gerektiğini söyledi.

‘İRAN’IN ZARARLARINI KARŞILAMALI’

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Garibabadi, İran'ın savaş tazminatı taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İranlı yetkili, "ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına imkan sağlayan, topraklarını kullandıran ve saldırılara katılan bölge ülkeleri İran’ın zararlarını karşılamalı" ifadelerini kullandı.

‘HUKUKA AYKIRI GİRİŞİMLER’

İran'ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarına da değinen Garibabadi, bu kaynakların ABD tarafından savaş ganimeti gibi değerlendirilemeyeceğini belirtti. Garibabadi, “İran'ın rızası olmadan mallarına el konulması veya transfer edilmesi uluslararası hukuka aykırı yeni bir eylemdir. İran, milletinin haklarının korunması ve ABD’nin hukuka aykırı girişimleri sonucu meydana gelen zararların tazmin edilmesi konusunda ısrarcıdır ve bu konuyu kararlılıkla takip edecektir" uyarısında bulundu.