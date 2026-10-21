ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Tahran’da yaşayan siviller arasında çatışmaların yeniden başlayacağına dair inanç güçleniyor.

Konuya yakın çok sayıda ABD’li yetkiliye göre Amerikan ordusu, Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım’daki ara seçimlerin öncesinde veya sonrasında muharebe operasyonlarını yeniden başlatma emri vermesi ihtimaline karşı yeni saldırı planları geliştirdi.

Söz konusu planlar kapsamında, İran’ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak amacıyla kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) bombasının kullanımının da değerlendiriyor.

İran'dan ise ABD'den yükselen 'MOAB' sesine karşılık geldi. İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansının (YJC) aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran'ın 'tüm bombaların babasını' sahaya süreceğini söyledi.

'BOMBALARIN BABASI'

Muhibbi, İsrail ile İran arasında Haziran 2025'te yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından ülkesinin füze sayısının bir buçuk kat arttığını iddia etti.

Füzelerin özelliklerinde de gelişme olduğunu savunan Muhibbi, "Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı" dedi.

Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamasında, "Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey" ifadelerini kullandı.

TAHRAN HALKI ENDİŞELİ

Bu açıklamalara rağmen çatışmaların yeniden başlama korkusu nedeniyle isimlerini açıklamadan konuşan Tahran sakinleri ise durumun yarattığı baskıyı dile getiriyor.

Başkentte yaşayan bir kişi CNN’e yaptığı açıklamada, "Herkesin konuştuğu tek şey bu... Kafanızın bir köşesinde sürekli 'Bu gece mi olacak? Yarın mı?' sorusu var. Bu konuda bu kadar konuşulması durumu daha da kötüleştiriyor, bir an bile mola veremiyorsunuz" dedi.

Washington’ın askeri seçeneklerine İran ordusundan tepki gecikmedi. İran ordusu komutanlarından Alireza Sheikh, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bunlar İran halkını korkutmaya yönelik propaganda araçlarıdır. İran halkı, tüm bombaların babasıdır" ifadelerini kullandı.