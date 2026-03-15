ABD ile İran arasındaki savaşta diplomasi kapıları tamamen kilitlendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, CBS’in ünlü "Face the Nation" programında Margaret Brennan’ın sorularını yanıtlayarak, Beyaz Saray’dan gelen "İran teslim oluyor" havasındaki açıklamalara son noktayı koydu.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN ATEŞKES İSTEMEDİK!"

Başkan Trump’ın son günlerde Truth Social ve NBC üzerinden servis ettiği "İran tamamen yenildi, anlaşma için yalvarıyorlar ama şartları beğenmiyorum" iddialarına Araghchi’den jet hızıyla yalanlama geldi. Araghchi, "Biz hiçbir zaman ateşkes istemedik, hatta müzakere bile talep etmedik. Ne kadar sürerse sürsün kendimizi savunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"EĞLENCE OLSUN DİYE İNSAN ÖLDÜRÜYORLAR"

Trump’ın Harg Adası saldırıları için kullandığı "eğlence olsun diye yine vururuz" sözlerine atıfta bulunan Bakan, durumu sert bir dille eleştirdi:

"Biliyorsunuz, Başkan Trump sadece eğlenmek istediği için insanlar öldürülüyor. Bu, Amerika’nın kendi seçimiyle başlattığı yasadışı bir savaştır. Trump bu savaşın kazanılamayacağını anlayana kadar geri adım atmayacağız."

"MASADA HİÇBİR ŞEY YOK"

Haberin en kritik detaylarından biri nükleer başlıkta yaşandı. Araghchi, saldırılar başlamadan önce Trump’ın özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yürüttükleri gizli görüşmeleri ifşa etti. Görüşmelerde İran’ın nükleer silah istemediğini kanıtlamak için "zenginleştirilmiş uranyumu seyreltme" gibi büyük bir taviz sunduğunu belirten Bakan, şu anki durumu şöyle özetledi:

Eski Teklif İptal: Brennan’ın "Bu teklif hala geçerli mi?" sorusuna Araghchi, "Şu anda masada hiçbir şey yok" yanıtını verdi.

Diplomasiye Güvensizlik: "Onlarla konuşurken bize saldırmaya karar verdiler. Konuşmanın iyi bir yanı yok; neden tekrar masaya oturalım?"

"BİZİ YIKAMAZLAR, AYAKTAYIZ"

ABD ve İsrail’in saldırılarının İran hükümetini bir "hayatta kalma" krizine soktuğu fikirlerini reddeden Araghchi, "İstikrarlı ve yeterince güçlüyüz" mesajı verdi. Savaşın gidişatının tamamen ABD'nin saldırganlığına bağlı olduğunu, İran’ın ise "savunma hattını" bir santim bile geri çekmeyeceğini vurguladı.

Araghchi’nin açıklamaları, Washington’un "psikolojik harp" tekniklerine karşı Tahran’ın "direniş" stratejisini seçtiğini gösteriyor. Özellikle uranyum seyreltme teklifinin masadan kalkması, savaşın sadece konvansiyonel füzelerle değil, nükleer bir tırmanış riskiyle de devam edeceğinin en net işareti.