İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Azmayi, bölgedeki gelişmelerin İran'ın kontrolü altında olduğunu belirterek, deniz trafiği ve hareketliliğin kararlı ve kapsamlı biçimde denetlendiğini ifade etti.

‘DENİZ KUVVETLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMAZ'

Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz" ifadelerini kullandı.

‘GERÇEK, AMERİKALI YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARINDA DEĞİL’

ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil" dedi.

‘TAM KONTROLE SAHİBİZ’

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduklarını belirtmişti.