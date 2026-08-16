İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel petrol akışının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nın "Amerika toprağı" olacağını ilan etmesine tepki gösterdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump’ın bölgeye yönelik tehditler savurmak yerine öncelikle kendi kişisel güvenliğini düşünmesi gerektiğini ifade ederek ABD Başkanı'na sert sözlerle yüklendi.

"HÜRMÜZ TEHDİTLERİ YERİNE KENDİ GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜN"

İranlı kıdemli milletvekili İbrahim Azizi, yaptığı açıklamada Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin söylemlerini hedef aldı. ABD Başkanı'nın sürekli gözdağı vermeye çalıştığını belirten Azizi, Trump’ın Hürmüz üzerinden blöf yapmak yerine kendi güvenliğini önceliklendirmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE'DEKİ ZİRVE SONRASI YEMEK KONTEYNERİ GÖNDERMESİ

Azizi’nin sözleri, geçtiğimiz süreçte ABD basınında geniş yer bulan güvenlik iddiasına doğrudan gönderme taşıyor. İddialara göre Trump, Türkiye'de katıldığı NATO zirvesinin ardından İran kaynaklı bir suikast tehdidi sebebiyle yüksek güvenlikli bir operasyonla uçak değiştirmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu iddialarda, Trump’ın fark edilmeden diğer uçağa geçebilmesi amacıyla bir havalimanı ikram (catering) kamyonu içinde taşındığı öne sürülmüştü. Azizi de bu haberlere atıfta bulunarak ABD liderinin stratejik tehditler savurmadan önce geçmişte yaşanan bu güvenlik krizini hatırlaması gerektiğini vurguladı.