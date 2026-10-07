Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler ve bölgede yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘İRAN'IN MEŞRU TALEPLERİ KARŞILANANA KADAR’

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirten Nakdi, İran Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki hakimiyetinin sürdüğünü ifade etti. Nakdi, mevcut durumun İran'ın “meşru talepleri” karşılanıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

Nakdi ayrıca bazı kişilerin küçük tekneler aracılığıyla petrol kaçakçılığı yaptığını öne sürdü. Kaçırıldığı iddia edilen petrolün daha sonra tankerlerle taşındığını savunan Nakdi, söz konusu miktarın düşük seviyede olduğunu belirtti.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nda kullanılan alternatif geçiş noktalarına da değindi. Nakdi, söz konusu güzergahların yasa dışı faaliyetler kapsamında oluşturulduğunu ileri sürdü.

Nakdi bu geçişlere ilişkin, “İhlalcilerin, Hürmüz Boğazı’nda kayalıkları patlatarak ve yıkımla oluşturdukları az sayıdaki güzergahlar en kısa zamanda kapatılacak” ifadelerini kullandı.