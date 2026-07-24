İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere ve kargolara verilecek her türlü zararın, ABD’nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran varlıklarından karşılanacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Arakçi, ABD yönetiminin bu yaklaşımını sert bir dille eleştirdi.

Başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak gelecekteki alakasız talepleri karşılamanın tehlikeli bir emsal oluşturacağını belirten Arakçi, hükümetlerin el koyma uygulamalarını normalleştirmesi durumunda uluslararası alanda güvencenin ortadan kalkacağına dikkat çekti.

Devletlerin bu tür adımları sıradanlaştırmasının ciddi sonuçlar doğuracağını ifade eden İran Dışişleri Bakanı, "Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde, kimsenin varlığı güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır" ifadelerini kullandı.