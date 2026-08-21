İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran ile İsrail arasında devam eden çatışmaların bölge geneline yayılmasıyla birlikte Mekke anlaşmasıyla Türkiye'nin müttefiki haline gelen Suudi Arabistan'a yönelik bir uyarı yayımladı.

Yapılan açıklamada, Riyad yönetiminin Yemen'deki Tahran destekli Husileri kontrol altında tutamayacağı ve yeni saldırılardan korunamayacağı ifade edildi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhebi, Defa Press'e yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan kesinlikle Yemen'i ve Ensarullah'ı (Husiler) dizginleyemeyecek ya da onların saldırılarından korunamayacaktır" dedi.

Muhebi açıklamasında ayrıca, "Son günlerde gördüğümüz gibi, Suudi Arabistan ne kadar çok saldırırsa, karşılığında o kadar çok vuruluyor" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN SALDIRMIŞTI

Yemen, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği hava saldırılarıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaşın geçen ay son cephesi haline geldi.

Yaşanan çatışmalar, Temmuz ayı başlarında bir İran uçağının Yemen'in başkenti Sana'ya ulaşmasının ardından gerçekleşen misilleme saldırılarını takip etti.

Ardından Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı ve krallığın Kızıldeniz limanlarını abluka altına almaya çalıştı.

Bu gelişmeler, Yemen'i daha da istikrarsızlaştırırken Husiler ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan yanlısı güçler arasında 2022 yılında varılan kırılgan ateşkesi de sona erdirdi.

HUSİLER TAARRUZA HAZIRLANIYOR

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan kritik deniz geçiş noktası Bâbülmendep Boğazı üzerindeki endişeler de artış gösteriyor.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinden bir bakan bu hafta AFP'ye verdiği demeçte, Husilerin boğaz boyunca uzanan toprakları ele geçirmeyi planladığını ve bu adımın dünyanın en önemli deniz ticareti rotalarından birini tehdit edebileceğini belirtti.

Üç Husi askeri kaynağı ve bölgede grupla savaşan Yemen hükümet güçlerinin sözcüsü, AFP'ye yaptıkları ayrı açıklamalarda Husilerin mevcut konumlarından güneye doğru ilerlemeye hazırlandıklarını doğruladı.

Böyle bir taarruzun bölge ülkeler ve Mekke Paktı ülkelerince nasıl karşılanacağı henüz belli değil. Husiler bu süreçte, Suudi Arabistan tankerlerini hedef almayı sürdürüyor.

Husilerin Bâbülmendep'e doğru atabileceği herhangi bir adımın ticari taşımacılıktaki güvenlik endişelerini artırması bekleniyor.