İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi İran Devlet Televizyonu üzerinden resmi açıklamalar yaptı.

Bekayi, "Tahran yönetiminin Azerbaycan veya Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füzeli saldırı gerçekleştirmediğini" söyledi ve "mevcut yanlış anlaşılmaların liderler düzeyindeki diplomatik temaslarla giderildiğini" duyurdu.

Sözcü, "ABD ile İsrail’in bölgede karışıklık çıkarmak amaçlı operasyonlarının bir komplo teorisi değil aksine tekrarlanan bir uygulama olarak kullandığını" iddia eden Bekayi, "komşu ülkelerin kendi topraklarını İran’a yönelik saldırılar için kullandırmaması gerektiğini" vurguladı.

Bekayi'nin açıklamaları İran'dan fırlatılan ve Adana'ya doğru yol 3 İran yapımı balistik füzeye ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne fırlatılan 2 İran yapımı kamikaze İHA'nın havalimanını vurmasına atıfta bulundu.

Bekayi, "aldatıcı eylemlerin savaşı yayma potansiyeli taşıdığı" uyarısında bulundu ve "İsrail yönetiminin bölgede barış ve huzur arayışında olmadığını, çatışmalardan tek kar sağlayan taraf" olduğunu savundu.

Tahran temsilcisi "bölgedeki gerilimin stratejik hedeflerden ziyade kişisel ve grupsal çıkarlara dayandığını" dile getirerek "İran'ın aslında küresel kurallara dayalı düzeni savunduğunu" belirtti.