ABD’nin İran’a saldırıları nedeniyle Umman, Nijerya başta olmak üzere, bölgedeki birçok ülkenin konsolosluk çalışanları ve üst düzey yetkilileri de İran’ı terk etmeye başladı.

Fransa, Almanya, Çin gibi ülkelerin sivil vatandaşları da artık İran’ı terk ediyor. Önce Van Kapıköy sınır kapısına geçip oradan da Ankara ve İstanbul hattını kullanarak ülkelerine dönüyorlar. Göç dalgasının artması bekleniyor.

The Economist’e göre yurt dışında 8 milyon İranlı bulunuyor. Batılı kaynaklara göre göç kapasitesi bu sayıyı 23.4 milyon kişiye kadar çıkarabilir.