İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, İran devlet televizyonunda ve bazı yerel medya kuruluşlarında yer alan, ülkenin batısındaki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği yönündeki haberleri yalanladı. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na konuşan İhvan, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, uçuşlarla ilgili yeni bir NOTAM (havacılık bildirimi) yayımlanmadığını söyledi. İran devlet televizyonu ile yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberlerde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık verileceğinin açıklanmasının ardından ülkenin batısındaki havalimanlarından yapılacak uçuşların durdurulduğu öne sürülmüştü. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cevabımız yakındır" ifadelerini kullanmıştı.

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