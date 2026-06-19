İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD basınında yer alan, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığı" yönündeki haberleri yalandı.
‘HERHANGİ BİR ENGELLEME SÖZ KONUSU DEĞİL’
Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının sürdüğünü belirterek, ticari gemilerin güvenli geçişlerine ilişkin herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığını belirtti.
ABD BASINI İDDİA ETMİŞTİ
New York Post’ta yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sonra ABD ile yapacağı barış görüşmelerini askıya alan İran’ın Hürmüz Boğazı'nı açıldıktan 3 gün sonra tekrar kapattığı öne sürülmüştü.