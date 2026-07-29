Yemen'deki Husi grubunun, Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesinden bir hafta sonra, Güney Kızıldeniz'den geçen ticari gemilerden geçiş ücreti almayı planladığı bildirildi.

Konuya yakın bölgesel kaynakların aktardığı bilgilere göre Husiler, Güney Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan dar Babülmendep Boğazı'ndan geçen çoğu gemiye ücret uygulama seçeneğini değerlendiriyor.

Uygulamanın ne zaman başlayacağına dair henüz net bir takvim açıklanmazken, Husi basın ofisi konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

HAMANEY'İN CENAZESİNDE KONUŞULDU

Husi yetkililerinin Temmuz ayında Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için gittiği Tahran'da, İranlı yetkililerle Babülmendep'ten geçiş ücreti alınması konusunu görüşüldüğü belirtildi.

Tahran'dan dönen Husi yetkililerine, geçiş ücretlerini düzenleyecek olası bir otorite kurulmasında rehberlik etmek üzere İranlı danışmanların eşlik ettiği kaydedildi.

Bu adımın uluslararası su yollarında ücret alınmasını normalleştirmek ve ABD üzerindeki baskıyı artırmak amacı taşıdığı ifade edilirken, Husi yönetimiyle doğrudan temas kuran Çin'e ait tankerlerin bu ücretlerden muaf tutulacağı aktarıldı.

YEMEN'DEN DOĞRULAMA GELDİ

Doğu Yemen'de hüküm süren Suudi Arabistan destekli Hadi rejiminin Dışişleri Bakanı adayı Efrah ez-Zübe, Husilerin Kızıldeniz'de denetim kurarak gemilerden ücret almaya çalışacağını doğruladı.

Batılı diplomatlar ise bu hamlenin Körfez ve Avrupa ülkelerinin sert tepkisiyle karşılaşacağını, ancak mevcut uluslararası deniz güçlerinin yeterli koruma sağlayamadığını ifade ediyor.

Babülmendep Boğazı'nın kısıtlanması, Hürmüz Boğazı'na alternatif arayan Suudi Arabistan için petrol tedarik risklerini artırırken; gemilerin Kuzey Kızıldeniz, Süveyş Kanalı ve Güney Afrika rotasına yönlendirilmesi durumunda Asya'ya ulaşım süresi 16 günden 50 güne yükseliyor.