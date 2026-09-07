Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına en yakın sanayi kenti olan Cizan'da bulunan Suudi Aramco petrol altyapısı pazartesi günü saldırıya uğradı.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, saldırının ardından meydana gelen hasarın değerlendirilmekte olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişme, rafinerideki üretimin bir kısmını geçici olarak aksatan önceki saldırıdan yalnızca bir ay sonra gerçekleşti.

Kaynaklardan biri, son saldırının ölçek olarak geçen ay düzenlenen saldırıyla benzerlik gösterdiğini ifade etti.

PETROL AKIŞI DURDU

Günlük 400 bin varil işleme kapasitesiyle ülkenin en büyük rafinerilerinden birine ev sahipliği yapan Cizan kompleksi, bağlı tesisleri ve enerji altyapısıyla kritik bir konumda yer alıyor.

Geçtiğimiz ay Suudi Aramco İcra Kurulu Başkanı Amin Nasser, saldırıların şirketin petrol üretiminde bazı kesintilere neden olduğunu ancak bunun operasyonel veya finansal açıdan maddi bir etki yaratmadığını açıklamıştı.

Kpler tarafından derlanan verilere göre, ABD-İran savaşı sürecinde sevkıyat artmış olsa da Husilerin saldırılarını yeniden başlatmasıyla sevkıyat hacmi hızla düştü ve ağustos ayında Cizan'dan hiçbir işlenmiş petrol ürünü sevk edilmedi.

HUSİLERİN PARMAĞI VAR

Husiler Suudi Arabistan'a yönelik bu yeni saldırıyı henüz üstlenmese de uzmanlar saldırının faili olarak İran destekli milis örgütünü gösterdi.

Temmuz ayında Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz limanlarına abluka ilan eden grup, takip eden haftalarda ülkenin petrol altyapısını hedef alan çok sayıda drone ve füze saldırısı gerçekleştirdi.

Hafta sonu Kızıldeniz kıyısı boyunca kara harekatı başlatan Husilerin, Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemeye çalıştığı bildirildi.

Tarihi Muha limanı ve Taiz kenti çevresindeki şiddetli çatışmalar binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açarken, Yemen'de son altı yılın en şiddetli çatışmaları yaşanıyor.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, Husilerin başkent Sana'a'yı ele geçirip uluslararası alanda tanınan hükümeti devirmesinin ardından 2015 yılında bir Arap koalisyonuna liderlik ederek Yemen'deki iç savaşa müdahale etmişti.

Nisan 2022'de varılan ateşkesten Temmuz ayına kadar önemli bir çatışma yaşanmamıştı. Riyad yönetimi tarafından Tahran tarafından teşvik edildiğine inanılan Husiler, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini engellemesinden bu yana Suudi petrol ihracatı için hayati bir rota haline gelen Babülmendep Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

Bölgedeki durumu değerlendiren Chatham House araştırma görevlisi Farea al-Muslimi, "Yemen'de yeniden tam zamanlı bir savaşa dönmüş durumdayız. Karada, havada ve denizde... Suudiler doğrudan bir çatışmadan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar ancak buna hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.