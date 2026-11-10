Orta Doğu'da spor ile uluslararası siyaseti karşı karşıya getiren kriz, Irak ile İran hattında patlak verdi. Irak'ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenen ve bölge futbolunun temsilcilerini buluşturan özel hazırlık turnuvası öncesinde beklenmedik bir lojistik kriz yaşandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre Bağdat yönetimi, İran Milli Futbol Takımı'nı taşıyacak uçağa Basra Havalimanı için doğrudan iniş izni vermedi. Geçtiğimiz hafta seyahate onay veren Irak makamlarının, kafilenin hareket gününde doğrudan uçuşun mümkün olmadığını bildirmesi iki komşu ülke arasında tansiyonu yükseltti.

SINIRDAN KARAYOLUYLA GEÇECEKLER

Doğrudan uçuş onayının iptal edilmesi üzerine İran Futbol Federasyonu ve kafile yönetimi acil durum planını devreye soktu. Hava yolu köprüsünün kesilmesiyle birlikte kafile için alternatif bir güzergâh çizildi.

Yeni plana göre İran kafilesi, başkent Tahran'dan iç hat seferiyle kalkarak Irak sınırında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentine inecek. Futbolcular ve teknik heyet, Abadan'a ulaştıktan sonra sınır kapısından karayolunu kullanarak Irak'a geçecek ve müsabakaların oynanacağı Basra kentine otobüslerle ulaşacak.

BASRA'DA DÖRTLÜ ZİRVE

Lojistik krize rağmen turnuva takviminin planlandığı gibi sürdürülmesi hedefleniyor. Basra kentinde 9-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen dörtlü hazırlık turnuvası; ev sahibi Irak'ın yanı sıra İran, Lübnan ve Filistin Milli Futbol Takımlarının randevularına ev sahipliği yapıyor. Bölge kamuoyunun merakla takip ettiği mini turnuva, takımların uluslararası arenadaki taktiksel hazırlıkları açısından büyük önem taşıyor.

ABD YAPTIRIMLARI VE HAVACILIK KISITLAMALARI

Bağdat yönetiminin yeşil sahaya yansıyan bu tavrının gerekçesi, Washington ile Tahran arasındaki yaptırım gerilimine dayanıyor.

ABD yönetiminin İran hava yolu şirketlerine ve onlara yer/yakıt hizmeti sağlayan kuruluşlara yönelik yaptırım tehditleri sonrasında, Irak hükümeti 23 Eylül itibarıyla İran menşeili uçuşlara dönük kapsamlı kısıtlamalar yürürlüğe koymuştu. İran Milli Takımı'nın uçağına Basra kapılarının kapatılmasının da bu yaptırım endişesi ve sivil havacılık kısıtlamalarının doğrudan bir uzantısı olduğu değerlendiriliyor.