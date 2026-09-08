İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait insansız bir su altı aracının ele geçirildiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun bugün şafak vakti gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "karmaşık bir operasyon" sırasında ABD'ye ait gelişmiş bir insansız su altı aracının tespit edildiği ve ardından kontrol altına alındığı öne sürüldü.

"ABD'nin en modern araçlarından biri"

İran Devrim Muhafızları, ele geçirilen aracın 2025 yılında ABD filosuna teslim edildiğini ve gelişmiş denizaltı teknolojileriyle donatıldığını iddia etti.

Açıklamada araç, ABD'nin "en modern akıllı ve insansız denizaltılarından biri" olarak tanımlandı.

Aracın modeli ve hangi ABD birimine bağlı olduğu konusunda ise ayrıntı paylaşılmadı.

İran'ın aracın özellikleri ve 2025 yılında teslim edildiğine ilişkin iddiaları henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Devrim Muhafızları Ordusu, operasyon sırasında çekildiği belirtilen görüntülerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

ABD tarafından ise İran'ın söz konusu açıklamasına ilişkin henüz bir doğrulama yapılmadı.