İran devlet televizyonu, İslam Cumhuriyeti’nin Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki petrol ve gaz altyapısına saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları 3 ülkedeki hedefleri saatler içinde vuracaklarını açıkladı. İran, petrokimya tesislerinin boşatılmasını gerektiğini vurguladı.

İran, özellikle Suudi Arabistan'ın Samref Rafinerisi ve Jubail Petrokimya Kompleksi'ni vuracağını belirtti.

Ayrıca BAE'nin Al Hasan Gaz Sahası ile Katar'daki petrokimya tesisleri ve bir rafineriyi de vuracağını açıkladı.

Bu tehdit, İran'ın Güney Pars gaz sahası ve ilgili altyapısının daha önce saldırıya uğradığını açıklamasının ardından geldi.

İsrail, buradaki tesislere saldırı düzenlediğini doğruladı ve ABD'nin rızasıyla bu saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırılar sonrası petrol fiyatları fırladı. İsrail'in saldırılar öncesi 104 varil başına dolar seviyesinde bulunuyordu. Saldırıların ardından İran'ın Körfez ülkelerini tehdit etmesiyle varil başına 108 dolara yükseldi.

KATAR AÇIKLAMA YAPTI

Katar, İsrail’in İran’ın Güney Pars gaz sahasına “tehlikeli ve sorumsuz” saldırsını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari, X platformunda yaptığı açıklamada, “İsrail’in, Katar’ın Kuzey Sahası’nın bir uzantısı olan İran’ın Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislere yönelik saldırısı, bölgedeki mevcut askeri gerginlik ortamında tehlikeli ve sorumsuz bir adımdır” dedi.

“Enerji altyapısını hedef almak, küresel enerji güvenliğinin yanı sıra bölge halkları ve çevre için de bir tehdit oluşturuyor,” diye devam eden sözcü, tüm taraflara “hayati öneme sahip tesisleri” hedef almamaları çağrısında bulundu.

Körfez ülkeleri dışişleri bakanları, savaşı görüşmek üzere bugün Suudi Arabistan'ın başkentinde bir araya gelecek.