İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin İran'ın altyapısını vurması durumunda Körfez ülkelerinin altyapı tesislerine ağır darbeler indireceklerini vurguladı.

Sözcünün açıklaması aşağıdaki gibidir:

"Hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde, bölge dışındaki bir yabancı ülke olan Amerika’nın Hürmüz Boğazı’na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, İran’ın aşılmaz kırmızı çizgisidir."

"ABD başkanının, o saldırgan ülkenin ordusu tarafından İslam İran’ın altyapısını hedef alacağına dair son tehditleri hayata geçirilirse, İran’ın asaletinden dolayı şimdiye kadar güvende kalan her şey, yani bölgedeki tüm altyapı, İran İslam Cumhuriyeti’nin yetenekli silahlı kuvvetlerinin darbeleri altında ezilecek ve sanki başından beri hiç var olmamış gibi hiçbir izi kalmayacaktır."

"Cahil düşmanın şunu bilmesi gerekir ki, bizim için bu destansı an, kaçınma anı değildir. İran silahlı kuvvetlerinin vereceği darbe, benzer bir darbe değil, üstün bir darbedir.

"Bu darbeler, daha önce hiç görülmemiş kadar şiddetli, kapsamı daha geniş ve yıkıcı olacaktır."