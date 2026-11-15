İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırında terör örgütü PJAK'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İran topraklarına girerek terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen bir grubun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

İSTİHBARAT TAKİBİNE TAKILDI

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, PJAK mensubu olduğu belirtilen grup, İran'ın batı sınırlarından ülkeye giriş girişimi sırasında tespit edildi. Grubun, sınır hattında yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında takibe alındığı kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçleri ile söz konusu grup arasında çatışma çıktığı ve çatışmanın ardından örgüt mensuplarının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonrasında grup üyelerinin yanında çok sayıda mühimmat bulunduğu bildirildi. Ancak İran makamları, operasyonda kaç kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Operasyona ilişkin bilgiler İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayanırken, olayla ilgili bağımsız doğrulama paylaşılmadı.