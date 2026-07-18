ABD ve İran arasında saldılar yedinci gece de devam ederken, İran lideri Mücteba Hamaney yazılı bir mesaj paylaştı.

ABD'nin anlaşma metnindeki şartları tekrar tekrar ihlal ettiğini belirten Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu söyledi.

Hamaney, İran milleti ve direniş cephesinin ABD'ye unutulmaz dersler verdiğini ifade etti.

Hamaney'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"- Anlaşmanın ihlal edilmesi, ABD Başkanının imzasının hiçbir değerinin ve geçerliliğinin olmadığını bir kez daha kanıtladı."

- İran halkının Amerikan düşmanına unutulmaz dersleri vardır.

- İran ile ABD liderleri arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin vaatlerin tekrar tekrar ihlal edilmesi, ABD Başkanının imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu; kibir, yayılmacılık ve vahşetin Amerikan anlayışının ayrılmaz parçaları olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

- Bugün Büyük Şeytan bir kez daha gerçek yüzünü göstermiş; işlenen suçlar ve ihanetler, Amerika'nın yalanlarının, güvenilmezliğinin ve samimiyetsizliğinin yeni bir kanıtı olmuştur.

- ABD savaşları körüklemeye ve ağır bedeller ödemeye devam ederken bilmelidir ki İran halkı ve Direniş Cephesi'nin ona vereceği unutulmaz dersler vardır. Son günlerde İslam savaşçılarının ve güneydeki direnişçilerin gösterdiği cesaret bunun örnekleridir."