Bugün İran devlet televizyonu tarafından ilk açıklaması yayınlanan İran dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili İngiliz basınının iddiası ortalığı karıştırdı.

The Sun'da yer alan habere göre; yeni dini liderin 28 Şubat'ta babası Ayetullah Ali Hamaney dahil altı aile üyesinin yaşamını yitirdiği hava saldırısında ağır yaralandığı iddia edildi.

Haberde Hamaney'in ciddi şekilde yaralandığı, en az bir bacağını kaybettiği ve karın bölgesinde ağır hasar aldığı aktarıldı.

Ayrıca Hamaney'in tedavisinin gizli bir yerde sürdüğü ve komada olduğu iddia edildi.

BUGÜNKÜ MESAJINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde bugün Hamaney'e ait olduğu belirtilen bir mesaj yayınlandığı ancak görüntüsünün olmadığına dikkat çekilirken bu durumun sağlık durumuna ilişkin iddiaları daha da güçlendirdiği savunuldu.

Tahran yönetimi ise söz konusu iddialar hakkında resmi ve net bir açıklama yapmadı.