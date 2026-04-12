ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşen müzakerelerden sonuç çıkmazken İran heyetinin taktığı rozet dikkat çekti.

İran heyeti, müzakere masasına Ali Hamaney ile yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in birlikte yer aldığı rozetlerle oturdu.

Göreve geldiği 8 Mart'tan bu yana sesi duyulmayan veya kendisi görülmeyen Mücteba Hamaney hakkında ciddi iddialar atıldı.

AĞIR YARALANDI İDDİASI

Buna göre; 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail saldırılarında ağır yaralandı.

Hamaney'in yüzünün parçalandığı, bacağını kaybettiği ve Kum kentinde bir hastanede gizlice tedavi gördüğü öne sürüldü.