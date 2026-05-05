İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Arakçi, çeşitli ülkelerle diplomatik istişarelerin devamı kapsamında bugün Çin'in başkenti Pekin'e gidecek.

Arakçi'nin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geleceği ve iki bakanın Tahran-Pekin arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

Arakçi, Pakistan’daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Arakçi, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.