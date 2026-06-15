Türk diplomatik kaynakların aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pazartesi günü İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasında savaşı durdurmaya yönelik bir anlaşmanın ardından Türkiye’nin ABD ile yapılacak müzakerelerin olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu belirtti.

Kaynak, Fidan'ın ayrıca anlaşmayı rayından çıkarabilecek “provokasyonlara” karşı uyarıda bulunduğunu ve Türkiye'nin bölgesel barış çabalarını desteklemeye devam edeceğini taahhüt ettiğini belirtti.

Arakçi'nin müzakere sürecindeki çabaları için Türkiye'ye teşekkür ettiğini de ekledi.