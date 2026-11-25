İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İran'ın kimyasal silah üretimine yönelik faaliyetlerini artırdığı iddiasına yanıt verdi.

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

İran'ın uluslararası anlaşmalara taraf olduğunu ve geçmişte kimyasal silah saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Erakçi, İsrail'in Tahran yönetimine yönelttiği suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

‘KENDİ SUÇUNU İTİRAF EDİYOR’

Erakçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Savaş yanlısı bu rejim, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) taraf olan ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) üyesi olan ve yine aynı zamanda kimyasal silah kullanımına maruz kalan İran'ı, utanmayarak kimyasal silah üretmekle suçluyor. Bütün dünya biliyor ki İsrail, yönelttiği her suçlamayla aslında kendi suçunu itiraf ediyor"

İSRAİL'İ ABD'Yİ SAVAŞA ÇEKMEKLE SUÇLADI

İsrail'in nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalara katılmaktan kaçındığını öne süren Erakçi, kimyasal silah iddialarının arkasında farklı bir amaç bulunduğunu savundu. İranlı Bakan, Tel Aviv yönetiminin bu suçlamalar üzerinden Washington'ı yeni bir askeri çatışmanın içine çekmeye çalıştığını iddia etti.

İsrail'in askeri faaliyetlerini de eleştiren Erakçi, ülkenin yüzlerce nükleer savaş başlığına sahip olduğunu ve bölgede 7 ülkeye saldırı düzenleyerek 3 ülkenin toprağını işgal ettiğini ileri sürdü.

KATZ, İRAN'A ASKERİ OPERASYON ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'de yayımlanan The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın kimyasal silah üretimine yönelik çalışmalarını hızlandırdığını iddia etmişti.

Tahran yönetiminin geliştirdiği kimyasal silahlarla İsrail'e saldırmayı planladığını öne süren Katz, İran'ın bu faaliyetlerini engellemek için tercihen ABD ile birlikte askeri operasyon düzenlenmesi gerektiğini savunmuştu.