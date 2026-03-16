İran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın ABD ile görüştüğü" iddialarını yalanladı ve ülkenin ateşkes istemediğini aktardı.

Hafta sonu açıklama yapan Trump, İran tarafının bir anlaşmaya hazır olduğunu ancak şartların henüz yeterli olmadığını savundu.

Trump sürece dair "İran bir anlaşma yapmak istiyor ancak şartlar henüz yeterince iyi olmadığı için ben bunu istemiyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, ABD ile herhangi bir görüşme veya ateşkes arayışında olmadıklarını kesin bir dille vurguladı.

Arakçi yaptığı açıklamada "Amerikalılar bize saldırmaya karar verdiğinde zaten onlarla konuşuyorduk bu yüzden şimdi onlarla konuşmak için herhangi bir neden görmüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan ayrıca Trump "zafer ihtimali olmayan yasa dışı bir savaş yürüttüğünü kabul edene dek savunmanın süreceğini" belirtti.

İRAN KÖRFEZDE ATEŞ ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Basra Körfezi genelinde yeni saldırılar başlatan İran, Dubai Havaliman'ından BAE'deki Fujairah Petrol Terminali'ne kadar bir çok noktayı vurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan gece boyunca yoğun İHA ve füze saldırıları bildirdi. Dubai havalimanında bir yakıt tankında çıkan yangın havalimanındaki işleyişi durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesinin "neredeyse tamamen yok olduğu ve savaşacak gücünün kalmadığını" öne sürdü.

Trump, ülkenin tüm liderlerinin de öldürüldüğünü ve "İran'da teslim olacak kimsenin kalmadığını" da öne sürdü. Yeni başlayan İran saldırıları, bu iddiayı çürüttü.

SAVAŞ HER GÜN DAHA DA UZUYOR

Bölgesel diyaloglara açık olduklarını söyleyen Arakçi, çözüm için saldırıların tekrarlanmayacağına dair garanti ve savaş tazminatı şartını yineledi.

Arakçi "Savaşın adil bir şekilde sona ermesine yol açacak her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD ise Tahran'ın nükleer faaliyetlerini tamamen terk etmesini içeren daha ağır şartlar üzerinde ısrar ediyor.

Beyaz Saray yetkilileri ise hızla artan küresel petrol fiyatları karşısında ABD halkından sabır beklediklerini duyurdu.

İran'la savaşın dört ile altı hafta arasında sürmesi bekleniyor. Hürmüz Boğazı şu an sadece ABD ve müttefik gemilerine kapalı tutulurken bölgede şimdiye kadar 16 ticari gemi hedef alındı.

Pentagon yetkilileri savaşın sadece ilk altı günlük maliyetinin 11,3 milyar doları bulduğunu açıkladı.