İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail-ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Türk şoförle ilgili Türkçe mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı;
"İran topraklarında, düşman ABD-İsrail tarafından hedef alınan emekçi Türk şoför Hüseyin Fırat’ın mazlum şekilde şehit edilmesi, saldırganların masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda o aziz şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim."