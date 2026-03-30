İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Tahran’daki basın toplantısında Türkiye ile yürütülen dostane ilişkileri öne çıkardı.

İki ülke yetkililerinin sürekli temas halinde bulunduğunu belirten Bekayi Türk makamlarının Gazze konusundaki duruşunu da takdir etti.

Bekayi, "Türk yetkililer her zaman Siyonist rejimin Gazze’deki soykırım suçunu ve bölge ülkelerine karşı işlediği suçların bölgesel güvenlik için sorun olduğunu dile getirmiştir" diye konuştu.

Başka ülkelerin topraklarının İran’a yönelik saldırgan eylemlere açılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan sözcü bölge başkentlerine yönelik beklentilerini paylaştı.

Bekayi Tahran yönetiminin komşu ülkeleri hiçbir zaman düşman olarak görmediğini ancak sadece “Biz savaşın parçası değiliz” beyanatında bulunmanın yeterli olmadığını vurguladı.

İRAN'IN TÜRKİYE'YE ATEŞLEDİĞİ FÜZELER

Bu açıklamalar İran'dan fırlatılan füzelerin Adana'daki İncirlik Üssü'ne doğru fırlatılmasının ardından geldi. Füzeler, NATO hava savunma sistemleriyle Türk hava sahasında imha edilmişti.

İran'dan toplamda 3 füze ateşlenmiş, füzelerin tamamı hedefine ulaşmadan durdurulmuştu.

Füzelerin parçaları Hatay Dörtyol'a ve Gaziantep'e düşmüş, Türk makamlar saldırılarara devam etmemeleri konusunda İran'ı net bir dille uyarıldı.

İran ise saldırıların kendilerini tarafından gerçekleştirilmediğini iddia etti, ancak füzelerin nasıl kendi topraklarından ateşlendiği konusuna açıklık getiremedi.