İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki dış politika ve bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin savaş ve barışın zamanlamasını belirlemesine hiçbir zaman izin vermediklerini ve vermeyeceklerini vurgulayan Bekayii, çıkarları gerektirdiği sürece İran'ın kendisini savunacağını, gerekli görüldüğü anlarda ise diplomasiyi bir araç olarak kullanacağını ifade etti.

ABD'nin İran'ı üç gün içinde dize getirme hedefinde başarısız olarak kendi oluşturduğu bataklığa saplandığını savunan Bekayi, Tahran'ın ABD ile doğrudan görüşme talep ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak bu iddiaların medya uydurması olduğunu belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI HALA KAPALI

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun değişmediğini ve ABD'nin saldırgan eylemleri ile bölgede yarattığı güvensizlik nedeniyle boğazın kapalı kalmaya devam ettiğini söyleyen Bekayi, Umman ile cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ikili düzeyde olduğunu ve ABD ile bir bağının bulunmadığını kaydetti.

Hizbullah'ın silahlarının Lübnan'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya hizmet ettiğini savunarak Lübnanlıların eylemlerinin kendi bilecekleri bir iş olduğunu belirten Bekayi, ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi üzerine İran'ın da taahhütlerini uygulamayı karşılıklı olarak durdurduğunu aktardı.

Bekayi ayrıca, 28 Şubat'ta başlayan askeri saldırılardan ABD'nin sorumlu olduğunu, ancak bazı bölge ülkelerinin de topraklarını kullandırarak bu operasyonlara aktif katıldığını belirterek ilgili ülkelerin iş birliğini sonlandırmasını beklediklerini ifade etti.

AVRUPA'YI TEHDİT ETTİ

Fransa'nın sivil toplum ve insan hakları söylemleri altında İran'ın iç işlerine müdahale ettiğini ve diplomatlarının Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirten Bekayi, Fransız Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve Fransa'nın özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği ve Fransa'yı insan hakları konusunda ikiyüzlülükle suçlayan İran sözcüsü, Minab'da çocuğunun yasını tutan bir annenin görüntüsüne atıfta bulunarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ABD-İsrail saldırılarındaki sivil kayıplara sessiz kalmasını eleştirdi.

İngiltere'nin askeri üslerini ABD'ye açmasını ve Bulgaristan'ın Sofya Havalimanı'nın kullanımına izin vermesini tepkiyle karşılayan Bekayi, Ukrayna'nın bir İran gemisine düzenlediği saldırının da "tehlikeli bir macera" olduğunu ve yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

ABD'nin Suudi Arabistan ile nükleer anlaşma şartlarını da eleştiren Bekayi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki barışçıl nükleer enerji kullanım hakkının tüm ülkeler için geçerli olduğunu sözlerine ekledi