Umman, küresel ticaretin ve deniz taşımacılığının en önemli rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemiler için geçici bir deniz koridoru açıldığını açıkladı.

İran ise bu rotaların kullanımı yasakladığını duyurdu. Sadece İran'ın duyurduğu rotaların Devrim Muhafızları Donanması koordinasyonu ile kullanılabileceğini belirtti.

Devrim Muhafızları kararı "kabul edilemez ve tamamen tehlikeli" olarak tanımladı ve Umman rotalarını kullanan gemilerin donanma ile karşı karşıya geleceğini ekledi.

Umman Resmi Ajansı'nda Salı günü yer alan habere göre, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon içinde yeni rotalar hayata geçirilmişti.

UMMAN'IN KURDUĞU ROTALAR

Umman henüz yeni bir açıklama yapmadı. Arap ülkesi bu kararın, ABD ile İran arasında bölgesel istikrarı ve deniz güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen son çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu olarak uygulandığı belirtildi.

Umman, boğazın küresel ekonomi için taşıdığı öneme ve uluslararası deniz hukukuna dikkat çekerek, koridoru kullanacak gemilerden herhangi bir geçiş ücreti talep edilmeyeceğini bildirdi.

Yeni deniz koridoru, IMO ve ilgili Umman makamları tarafından ilan edilen koordinatlara uygun olarak hizmet verecek.

Güzergahı kullanmak isteyen ticari gemilerin, uluslararası denizcilik kuruluşu ile koordinasyon kurması gerekecek.

İRAN'DAN KENDİ KURUMLARIYLA İLETİŞİM TALEBİ

İran ise Boğaz'ı kullanan gemilerin sadece İran tarafından kurulan "Basra Körfezi Boğaz Otoritesi" ve Devrim Muhafızları donanmasıyla işbirliği yapmasını talep ediyor.

İran, Temmuz'un sonuna kadar sürecek müzakereler boyunca gemilerden para almayacak.

Ancak İran hükümeti bu süreçten sonra Boğaz'ı kullanan gemilerden "servis ve bakım ücretleri" alacağını duyurdu.